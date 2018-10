GAG-i koolipapa Hendrik Agur lahkub ametist. Ühtlasi astus mees välja liikumisest Eesti 200

Hendrik Agur on Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor 2005. aastast. Mõne kuu eest, 11. septembril, lõpetas ta oma erakondliku kuuluvuse Isamaas ning liitus poliitilise ühendusega Eesti 200 kust ta on eilse seisuga samuti lahkunud. Oma pöördumises teatas Agur, et lahkub direktori ametist vahetult enne aastavahetust ning asub tööle haridus- ja teadusministeeriumis riigigümnaasiumide rajamist koordineerima.

Avaldame pöördumise täismahus:

Kallis koolipere!

Sadades kodudes süttivad hommikuti tuled ja inimesed tõttavad kooli. Nii on see olnud ja küllap jätkub igavesti. Tuleme iga päev kokku ning see on nii tavaline, kuid ometi tore. Kujutage aga ette, et ühel päeval te enam ei peaks õpilase-õpetajana kooli tulema. Õpilased lõpetavad kooli ja siirduvad edasi õppima – see on loomulik. Õpetajadki lahkuvad ja vahetuvad ühel päeval. Kujutada ette seda hetke, et homme ma enam ei tule, on... valus. Kuidas nii?

Suurt kooli ilmestab see, et ühelt poolt on meil siin koos arendav ja põnev ning teisalt inimlikult soe ja üksteisest hooliv keskkond, mis pakub kõigile rõõmu ja turvatunnet. Ükskõik, kuidas kellelgi elus parasjagu läheb, on nädalavahetuselt, vaheajalt kooli naasta väga turvaline. See oleks justkui saabumine suurde (tõsi, pisut lärmakasse) mesilasperre, kus kõik ühel ajal toimetavad sadu erinevaid toimetusi, kuid nad teevad seda sõbralikus üksmeeles ning on kõik omad ja hoitud. Kes on tundnud end kurvalt, saab siit jõudu ja lohutust, kes rõõmsalt, saab juurde indu, hoogu ja silmade sära. Kool tõmbab kaasa igal ajal, kannab edasi kui kiire vooluga käänuline jõgi. Ja tunnistagem, meile meeldib see üliväga. Kas pole imeline?

Asusin Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ametisse 29. detsembril 2005. aastal. Ühel esimestest suurematest arengukoosolekutest pidasime plaane ja arutlesime kooli väärtuste üle. Sõnastasin sisendina ühise eesmärgi ja kutsusin kooliperet kaasa püüdlema selle poole, et meist saaks õnnelik kool õnnelike õpilaste ja õpetajatega. Kui inimesed on õnnelikud ja rahulolevad, on nad ka avatud, vastuvõtlikud ja loovad ning valmis tegema suuri asju. Nad on valmis toetama üksteist kõiges ja kiirgama majakatena valgust. Kuidas ja millisena me täna oma kooli tajume? Kas meie koolikeskkond on õnnelik ja inimesed rahulolevad? Mõelgem siinkohal igaüks, kas olen praegu õnnelik? Millisena tajun meie kooli?

Loe veel

Mina tunnen, et meie koolis on inimesed õnnelikud, koolikeskkond arendav, inspireeriv ja inimlikult soe. Mul on olnud au juhtida Eesti vanimat kooli peatselt kolmteist aastat, võtta vastu ja saata oma eluteele nüüd juba tuhandeid noori inimesi, soovides, et need eluteed oleksid põnevad, arendavad ning täis inimlikku soojust ja armastust. Mul on olnud au töötada koos niivõrd suurepäraste kolleegidega, kes on ka mind sellel põneval teekonnal inspireerinud ja toetanud. Me oleme koos tegutsenud parima tiimina. Ma tänan südamest!

Kinnitan käsi südamel, et olen teinud oma tööd kogu hinge ja suure armastusega ning mul on olnud võimalus anda meie koolile töökas ja tegus osa oma elust. Arvan, et olen oma missiooni Gustav Adolfi Gümnaasiumi ees täitnud ning nüüd oleks aus usaldada Gustav Adolfi Gümnaasiumi juhtimine uuele inimesele, kes tuleb oma mõtete, energia ja aktsentidega ning annab koolile uut hingamist. Soovin kogu südamest, et meie vana kooli traditsioonid jätkuksid, väärtused oleksid jätkuvalt kõrges aus ning organisatsiooni areng saaks värskemad aktsendid uue juhi targal eestvedamisel. Et Kusti-kooli vaim oleks ikka ergas ja väärikas.

Lahkun Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ametist 29. detsembril 2018 ning teen seda kerge südamega. Loodetavasti asub uus juht ametisse alates 29. detsembrist.

Tänan teid, kallid kolleegid, õpetajad, juhtkonna liikmed, õpilased, vanemad ja vilistlased. Loodan, et meie kontaktid jäävad edaspidigi toredateks, südamlikeks ja koostöömeelseteks. Minu kui lapsevanema kontakt jääb niikuinii. Luban, et ei hakka uut juhti „majasõbrana“ segama. Kui aga tema või teie soovite nõu ja abi, siis oma kooli jaoks olen alati olemas. Uus juht tuleb ja koolipere joondub tema selja taha. Nõnda on sündinud varem ja soovin, et nii ka jätkuks.

Alustan uuest aastast tööd haridus- ja teadusministeeriumis, et edendada Eesti hariduselu, asudes koordineerima riigigümnaasiumide rajamist. Loodan mõne aasta pärast olla taas koos õpilaste ja õpetajatega - keskkonnas, mis mulle meeldib ja mida armastan üle kõige.