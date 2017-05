GAG-i eksamikatkestuse põhjustasid õpetaja sünnipäeva puhul süüdatud säraküünlad

Eile hommikul tuli katkestada Gustav Adolfi gümnaasiumi ruumides toimuv matemaatika riigieksam, sest käivitus tuletõrjehäire. Delfile teadolevalt oli süüdlaseks samal ajal majas peetud sünnipäeva tähistamine.

"Häire pōhjustajateks olid Gustav Adolfi enda ōpilased, kellel toimusid koolis tunnid," sõnas Delfi lugeja ja täpsustas, et GAG-i ruumides tegid eksamit Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi abituriendid, GAG-i enda omad tegid aga eksamit Tallinna reaalkooli ruumides.

"Teada oli, et Vanalinna täiskasvanute gümnaasium on koolis ja teeb eksamit, kuid sellest olenemata Gustav Adolfi 11. klassi ōpilased otsustasid tähistada klassijuhataja või ōpetaja sünnipäeva ning pōletada säraküünlaid, mis ka pōhjustasid tuletōrje häire. Kool evakueeriti ning hiljem kooli tagasi minnes tuli teade et eksam tühistatud," kirjeldas ta eile toimunut kui juhtumit, kus ühe kooli õpilased ei arvesta teise kooli õpilastega.

Innove andis õnnetutele eksamisooritajatele teada, et uus eksam toimub 29. mail. "Anti vōimalus lasta ära arvestada 40 minutiga kirjutatud riigieksami esimene pool ning soovi korral teha ka teine osa kohe täna," lisas Delfi lugeja ja täpsustas, et mõni üksik õpilane jätkaski eksamit täna, kuid enamik otsustas siiski 29. mai kasuks.

Eile kell 10.44 käivitus Gustav Adolfi gümnaasiumis tuletõrjesignalisatsioon. Samal ajal olid seal matemaatika riigieksamit sooritamas Vanalinna täiskasvanute gümaasiumi õpilased. Inimesed evakueeriti, päästjad kontrollisid hoone üle, kuid tulekahju ei avastanud. Anneli Aab riigieksameid korraldavast sihtasutusest Innove sõnas intsidendi selgitamise ajal Delfile, et ei mäleta, et midagi sellist oleks kunagi varem juhtunud.