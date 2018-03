Gaasiavarii Kohtla-Järvel: korteris, kus kaks inimest gaasimürgistusse surid, ei olnud vingugaasiandurit

Möödunud reedel sai häirekeskus teate, et Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas on gaasiküttega kortermajas kokku kukkunud noor naine, kel tuvastati vingugaasi mürgistus. Sama päeva õhtul leiti elamu teisest korterist kahe inimese surnukehad ning esialgsetelt andmetel hukkusid 28-aastane mees ja 48-aastane naine vingugaasi mürgitusse. Paraku puudus korteris ka vingugaasiandur.

Ida päästekeskuse andmetel oli 12 korteriga elamus pelgalt kolmes korteris vingugaasiandur.

Korteriühistu ja AS Gaasivõrgud kutsusid sündmuskohale gaasiseadmete auditit tegeva Inspecta Estonia OÜ ekspedi, kes kontrollis eluruume. Inspecta Estonia OÜ tegevjuht Tõnu Roosaar ütles, et nende ekspert jõudis Lehola tänava maja juurde üheaegselt politseinike ja kiirabiga, kui esimese korruse korterist leiti kahe inimese surnukehad. Esialgsetel andmetel surid mõlemad vingugaasi mürgistusse.

Roosaare sõnul oli vanas elumajas probleeme ventilatsiooniga. „Inimene saab väga palju ise ära teha, kui ei ole kindel ventilatsiooni piisavuses, näiteks kui pannakse gaasikatel või -boiler tööle, siis ei ole hea samal ajal käima panna köögikubu,” selgitas Roosaar. Samuti rõhutas ta, et gaasiseadmega ühes ruumis viibides on oluline tuba tuulutada.

Roosaare sõnutsi on vingugaasi mürgituste puhul kehva ventilatsiooniga majades muster sageli sama: piltlikult öeldes läheb maja vaakumisse ja õhku hakatakse peale võtma lõõridest, ent kõik suits, mis juba lõõridesse jõudnud, tõmmatakse ruumi tagasi. „Hea on veesoojendi või gaasikatla tööle panemisel avada ka aken, et ruumi tuulutada ja lisaõhku anda,” lausus Roosaar.

Nii võis minna ka Kohtla-Järvel Lehola tänava kortermajas. Nimelt on vingugaas täiesti lõhnatu, maitsetu ja nähtamatu, selle õigeaegseks avastamiseks on vajalik vingugaasiandur. Kui 20-aastane Jekaterina ja tema 22-aastane abikaasa Ilja hommikul üles ärkasid, siis valutas mõlemal pea, ent muud, peale ruumi tuulutamise, ette ei võetud. Alles siis, kui Jekaterina duši all kokku kukkus, kutsuti kiirabi, kes tuvastas noorukitel vingumürgistuse.

Roosaar ei osanud täpsustada, kas Jekaterina ja Ilja korteris oli vingugaasiandur, kuid on teada, et 52-aastase Igori, kelle korterist kaks hukkunut leiti, eluruumides andurit ei olnud. „Vingugaasiandur võib inimesi ohust teavitada juba varem, see on väga oluline,” ütles Roosaar. Lisaks on vingugaasiandur alates 2018. aastast ka eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade, kohustuslik.

Kuidas aga selliseid õnnetusi ära hoida? Roosaare sõnul on väga oluline piisav ventilatsioon ja korras suitsulõõrid. Lisaks võiks nii gaasikateldel kui ka -boileritel peal olla kaitsefunktsioon, mis halva ventilatsiooni korral gaasiseadet tööle ei lase panna. „Lühidalt öeldes peaks seade aru saama, et kui tõmme on halb, siis seade ei käivitugi, kuid kas see kaitsefunktsioon töötab on iseasi” ütles ta.