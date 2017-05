FOTOD: Võidupühal pronkssõduri juures Sputnikule intervjuu andnud Olga Ivanova: mõnes mõttes on kõik meediaväljaanded propagandakanalid

Venemaa tähistab täna suurt võidupüha ning traditsiooniliselt külastasid paljud siinsed venelased kaitseväe kalmistu juures asuvat pronkssõdurit.

Nagu igal aastal kombeks, oli väljas auvahtkond. Paljud kohaletulnud kandsid Georgi linte ja loomulikult võeti ühes nelgikimp.

Delfi piltidele jäi silma ka riigikogulane Olga Ivanova (Keskerakond), kelle mantel oli ühes toonis nõugukogude armee sõjaväemundriga. Temagi tõi pronkssõduri jalamile lillekimbukese. Temaga koos oli kohal ka samuti Keskerakonda kuuluv Oudekki Loone. Ühelt fotolt on näha, et Ivanova on haaranud enda kätte Venemaa propagandakanali Sputnik mikrofoni.

Ivanova ütles Delfile, et andis Sputnikule intervjuud. "Minult küsiti, mispärast ma tulin ja mida see päev mulle tähendab."

Teatavasti ei anna valitsuse liikmed Sputnikule intervjuusid, kuna seda peetakse Vene propagandakanaliks, ning haridus- ja teadusministril Mailis Repsil oli seoses Sputnikule antud intervjuuga lausa skandaalihõnguline vahejuhtum.

"Mina arvan, et riigikogu liige kohustub suhtlema meediaga, ükskõik mis meedia see on," selgitas Ivanova.

"Kahju küll, et ERR, Delfi ja Kuku Raadio ei tundnud minu vastu huvi, aga nad küsisid küll Oudekki Loone käest samamoodi neid küsimusi. Oleks küll väga teretulnud, kui riigi väljaanded küsivad ka riigikogu liikmelt küsimusi," märkis riigikogulane.

Ivanova hinnangul ei joonistu Sputnik teiste meediaväljaannete kõrval erilise propagandakanalina välja. "Ma arvan, et mõnes mõttes on kõik meediaväljaanded propagandakanalid, nii et selles mõttes ma ei tee vahet. Ma annan heameelega kõigile intervjuusid."

Hommikul astus kalmistult läbi ka Ivanova kolleeg ja parteikaaslane Mihhail Stalnuhhin. Olukorda kalmistul jälgib ka politsei.

Võidupüha on seotud natsliku Saksamaa alistamisega 1945. aastal - kui lääneriigid tähistavad seda 8. mail, siis Venemaa 9. mail.