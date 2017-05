FOTOD: Võidupüha tähistamine pronkssõduri juures: punased nelgid, Georgi lindid ja venemeelsed poliitikud eesotsas Olga Ivanovaga

Venemaa tähistab täna suurt võidupüha ning traditsiooniliselt külastasid paljud siinsed venelased kaitseväe kalmistu juures asuvat pronkssõdurit.

Nagu igal aastal kombeks, oli väljas auvahtkond. Paljud kohaletulnud kandsid Georgi linte ja loomulikult võeti ühes nelgikimp.

Delfi piltidele jäi silma ka riigikogulane Olga Ivanova, kelle mantel oli ühes toonis nõugukogude armee sõjaväemundriga. Temagi tõi pronkssõduri jalamile lillekimbukese. Temaga koos oli kohal ka Oudekki Loone. Ühelt fotolt on näha, et Ivanova on haaranud enda kätte Venemaa propagandakanali Sputnik mikrofoni.

Hommikul astus kalmistult läbi ka Ivanova kolleeg ja parteikaaslane Mihhail Stalnuhhin. Olukorda kalmistul jälgib ka politsei.

Võidupüha on seotud natsliku Saksamaa alistamisega 1945. aastal - kui lääneriigid tähistavad seda 8. mail, siis Venemaa 9. mail.