FOTOD | Võhmas juhtus raske liiklusõnnetus, auto maandus katuse peale. Juhil olid joobe tunnused ja turvavöö lahti

Täna enne kella seitset õhtul juhtus raske liiklusõnnetus Viljandimaal Võhmas Väikse ja Pargi tänava ristil, kus Audit juhtinud meesterahvas niitis suurel kiirusel maha männipuu ning paiskus katuse peale.

Esialgsetel andmetel liikus Audi Kahala küla poolt Võhma linna, kui kaotas suurel kiirusel juhitavuse, kaldus paremale ning niitis maha männipuu. Ning omakorda paiskus auto katuse peale.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk selgitas, et autos oli juht üksi, ta jäi avarii järel katusele paisanud autosse kinni, kust päästjad ta välja aitasid. Juht sai õnnetuses viga ja viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

„Esialgsetel andmetel liikus Audi A4 juhtinud 50-aastane mees pikki sõiduteed, kui kaotas masina üle kontrolli ja sõitis edasi haljasalale, seal rullus masin üle katuse,“ kirjeldas operatiivjuht.

Politsei selgitas, et autojuhil olid alkoholijoobe tunnused, täpne joove selgitatakse ekspertiisis. Samuti selgus, et juht ei kasutanud turvavarustust.

„Hästi läks, et sel kellaajal ja kohas polnud liikvel teisi inimesi, kes sõiduteelt välja ramminud autojuhi tõttu viga võinuks saada,“ arvas Virk. Ta toonitas, et kuigi selle avarii üksikasju veel uuritakse, ei ole joobes juhtimisele mitte ühtki õigustust. „Ka karistused ses osas on karmid, kuni vabaduskaotuseni välja.“