FOTOD | Viru Keskuses toimus tulekahjuõppus, inimesed aeti õue

Täna hommikul toimus Viru Keskuses evakuatsiooniõppus, mille eesmärgiks on kontrollida Viru Keskuse personali toimetulekut tulekahju korral.

„Võime õppuse õnnestunuks lugeda, kuna saime kindluse, et meie personal suudab ohuolukorras professionaalselt tegutseda ning avastasime ka nüansse, mida veelgi parendada. Täname kõiki Viru Keskuse külastajaid ja töötajaid mõistmise ja koostöövalmiduse eest. Säärased õppused on ebamugavad, kuid paraku ainuvõimalikud, et tagada tõelises ohuolukorras oma külastajate ja töötajate turvalisus,“ kommenteeris toimunut Viru Keskuse juhatuse liige Ants Vasar.