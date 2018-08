FOTOD | Viljandis toimus kümnendat korda erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu

"Kuigi peol astuvad üles erivajadusega lauljad-tantsijad, on see pidu mõeldud kogu Eesti rahvale. Erivajadusega inimesed on osa meie rahvast, võimalus esineda Viljandi laululaval suurele publikule ning veebiülekande kaudu jõuda vaatajate-kuulajateni üle Eesti, annab erivajadusega inimestele võimaluse kogeda tõelist laulu- ja tantsupeo tunnet," anti teada peo teates.

Peol oli kättesaadav nii viipekeeletõlk ja seda püüti teha kättesaadavaks nägemispuudega inimestele.