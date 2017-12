FOTOD | Viljandis süüdati esimene advendiküünal

Eile õhtul süütasid Viljandi linnapea Madis Timpson ja praost Marko Tiitus Viljandis Vabaduse platsil esimese advendiküünla, mida oli vaatama tulnud vihmasest ilmast hoolimata​ mitusada inimest. ​

Viljandi linnapea rääkis, et võiks teha nii, et sel aastal ei hukkuks ükski inimene tossama jäänud sigareti või valveta jäetud küünla pärast. Ning võiks kokku leppida, et me ei istuks ise ega lubaks ühelgi oma sõbral istuda autorooli purjuspäi.

​Lisaks süüdati tuled põlema ka Viljandi jõulukuusel.

Rahva seas liikus ringi esimene jõuluvana, kes jagas lastele kommi.

Õhtu jätkus Jaani kirikus tasuta advendikontserdiga.