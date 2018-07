Viljandis Leola ärimaja külge on paigaldatud kalasööda automaat, kus on võimalik ööpäevaringselt kalapüügiks ussikesi osta!

Kui satute Viljandisse ja avastate, et pole piisavalt palju kalasööta või üldse puudub, siis nüüd on see mure lahendatud.

Kas tegemist on ainukese automaadiga Eestis, kus saab ööpäevaringselt kalasööta osta pole teada. Ühe karbi saab kätte 2.50 ja 3.50 euroga.