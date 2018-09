FOTOD | Viljandi pärimusmuusika ait on juba mõna aega ilma katuseta

FOTOD: Kenno Soo RUS

Viljandi pärimusmuusika aida katus vahetatakse välja Foto: Kenno Soo

Umbes neli aastat tagasi avastati, et Viljandi pärimusmuusika aida lae puitkonstruktsioonid on saanud niiskukahjustusi. Katusekivide alla hakkas külmade ilmadega tekkima jää ning majal on nende defektide tõttu suured soojakaod. Lisaks on see küttearved lakke ajanud.