Täna hommikul toodi Viljandi lossimägede nõlvale 15 lammast ja neli talle, kelle ülesandeks on suvi otsa olla looduslikud muruniitjad.

Eelmisel aastal oli lambaid üle 25 ning siis sõid nad karjamaa kiiresti tühjaks. Sel aastal on lambaid vähem ning karjamaad on ka suurendatud, et kõigile lammastele jätkuks toitu.

Lambaid saab uudistada lossimägede nõlval suve lõpuni.