FOTOD | Viljandi linnas ja vallas mälestati kindral Johan Laidoneri

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras asetas täna pärja kindral Johan Laidoneri sünnitalu asukohale Viiratsis ning sidus lipuvärvides salli Laidoneri ratsamonumendile Viljandis.

"Kui võtta sõda kui kunsti, ja nii tuleb seda võtta, siis kindral Laidoneri magnum opus on kahtlemata Vabadussõda. Tema eestvedamisel loodi Eesti kaitseväe juhtimisstruktuur selliselt, et see lubas mitmel rindel edukalt vaenlasele vastu astuda," ütles kindral Terras. "Kindral Laidoner on ja jääb Eesti jaoks sõjavägede ülemjuhataja sünonüümiks ja võrdkujuks, sest temas oli koos kõik need iseloomuomadused, mis ühes väga heas ohvitseris peavad olema."

Kindral Laidoneri sünnikoha juures pandi välja Kaitseliidu auvalve ning asetati mälestuspärjad ja küünlad. Üritusel kõnelesid kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, Viljandi vallavanem Alar Karu, Kaitseliidu Sakala maleva pealik major Andrus Tiitus ja ajaloolane Jaak Pihlak.

Pärast mälestusaktust Laidoneri sünnikohas sidus kaitseväe juhataja kindral Terras kindral Laidoneri ratsamonumendile Viljandis Eesti lipuvärvides salli.

Samuti asetas kaitseväe juhataja täna hommikul pärja Briti admiral Edwyn Alexander-Sinclairi büstile. Admiral Sinclair oli Briti kergeristlejate eskaadri, mis Vabadussõja ajal Tallinna saabus, ülem. Admirali juhitud laevastik tõi Tallinnasse kaasa vajalikku relvastust ja varustust ning tagas Tallinna julgeolekut merelt.

Ühe Eesti Vabariik 100 tähistamisaktsioonina said üle Eesti enam kui 20 tuntud skulptuuri vabariigi 100. aastapäeva auks kaela sinimustavalged sallid või mütsid. Trikoloori toonides sallid sõlmiti kaela ka kunagiste riigivanemate fotoskulptuuridele.