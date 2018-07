Foto: Kenno Soo

Täna enne poolt üheksat õhtul sai häirekeskus teate, et Viljandi järvel on kadunud inimene. Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et kohal on paat, kaks kiriabibrigaadi ja üks päästeauto, inimest ei ole veel leitud.