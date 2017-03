FOTOD: Viimsi mäepargi operaator veab Otepääl kasutult seisnud lume Viimsisse

Viimsi mäepargi operaator Äärmusliku Spordi AS, kes haldab ka Väikese-Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskuseid, korjas Munamäelt kokku seal targu seisnud lume ja sõidutab selle kolme suure veokiga täna Viimsisse.

Kuigi soojakraadid on maa vallutanud, Viimsi liustikul elu jätkub. "Täna hommikul tegime nõlvale paar tundi kunstlikku hingamist ja mägi on nüüd täitsa ok," teatas Äärmusliku Spordi ASi juhatuse liige Priit Tammemägi mäekeskuse kodulehel.

Ta lisas, et Munamäele jäi suur kogus lund kasutult sulama, mis nüüd n-ö kasulikku taaskasutust leiab. "Laadisime Munaka alumise kicker’i kolme suurde rekasse ja need on nüüd Viimsi poole teel! Õhtuks kohal ja suusa- ja lauakevad Vimka Mäepargis võib jätkuda!" kinnitas Tammemägi.

Viimsi mäepark avati 11. märtsil ja on seega avatud olnud ligi kaks nädalat.