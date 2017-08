FOTOD | Viimsi EKRE osakond kahtlustab konkurente ekraani lõhkumises

Mõni nädal tagasi oli Viimsi vald kimpus EKRE LED-ekraaniga, millel edastati kohaliku järelevalveinspektori hinnangul halvustavaid ja reklaamiseadusi rikkuvaid sõnumeid. Paar päeva täheldati ekraanil riket ja täna avastati, et rikke võis põhjustada kellegi pahatahtlik käitumine.

EKRE Viimsi osakonna aseesimees Kristel Menning ütles Delfile, et täna avastati LED-ekraani paranduste käigus sellelt mehaanilisi vigastusi. "Arvame, et konkurentidele on ekraan närvidele käinud ja siin on midagi tehtud. Ülevalt on nurk katki ja riba on maas," ütles ta.

Menningu sõnul avastati rike ekraanil paar päeva tagasi, kuid parandama asuti seda täna. Praeguseks on ekraan saadud korda. Politseisse Menningu sõnul pöörduda ei kavatseta.