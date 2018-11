FOTOD | Viimane Liibanonis teeninud Eesti jalaväerühm naasis kodumaale

Viimane Eesti kontingent Liibanonis alustas oma kuuekuulist teenistust ÜRO rahuvalvemissioonil tänavu mai​kuus. Eesti rahuvalvajate peamiseks teenistuskohaks Liibanonis oli Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45.

Esimene Eesti kaitseväe kompanii suurune üksus osales UNIFILi missioonil Norra pataljoni koosseisus 1996. aasta novembrist kuni 1997. aasta maini ühe 6-kuulise rotatsiooniga. Uuesti naasid Eesti kaitseväelased Lõuna-Liibanoni rühma suuruse üksusega 2015 aasta mais ning teenisid Soome kompanii kooseisus Iiri-Soome pataljonis. Kokku on nende aastate jooksul Liibanonis teeninud ligi 400 Eesti kaitseväelast.

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesandeks on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala.