FOTOD | Viimaks taas avatud! Viru tänava lillekioskid alustasid kauplemist

Linnaasutus Tallinna Turud sõlmis möödunud nädalal Viru tänava müügikioskite rendilepingud ning esimesed rentnikud on juba kioskid lilledega täitnud.

Hiljemalt naistepäevaks on avatud kõik rendile antud 11 kioskit.

Tallinna linn ja enampakkumise võitjad said müügikioskite kasutuslepingud sõlmida, kuna Tallinna halduskohus muutis lepingute sõlmimise tõkestanud kohtumäärust.

Esmalt kehtivad lepingud kuni 19. märtsini ja kui määrust edasi ei kaevata, siis sõlmitakse leping täisperioodiks ehk kolmeks aastaks.

Kohus tutvus täiendavalt kaebuse põhjendustega ja leiab, et kellegi huvides ei ole see, et müügikioskid seisavad vaidluse ajal kasutuseta.