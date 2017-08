FOTOD | Veskimöldres tehti kopaga öö varjus lõbusõitu, lõhuti teid ja elektriposte

“Kopp oli jäetud ehitusmeeste poolt ööseks seisma, hommikul, kui nad kopa leidsid, oli see pargitud teise kohta,” sõnas ehitusfirma MSM OÜ esindaja Sven Leppar, kelle vastutusalasse kaheksa miljoniline uusarendus kuulub. "Kopp oli võetud alltöövõtja poolt rendifirmast ning neid seisab seal rohkem kui üks," jätkas Leppar. Tema ise polnud veel objektile jõudnud, kuid nentis, et koparöövi pole tema tööajal varem ette tulnud.

Ta ei osanud kommenteerida, kuidas kopp öisel ajal liikuma saadi. Ehitusfirma kulud ulatuvad mõnesaja euro väärtusesse elektripostide eest, lõhutud tee jääb Tallinna linnavarade ameti ja maanteeameti kuuluvusse. Asja edasine uurimine on antud politseisse.

Veskimöldre kinnisvararendaja Brave Capital esindaja Linda Eichleri sõnul pole see esimene kord kui sealkandis liiklushuligaanid tegutsevad. “Varem on meie teedel ja kruntidel sõitmas käinud ATV -d, kes kasutavad ära meie 12-kilomeetrist teedevõrgustikku” rääkis Eichler. ATV-juhte on otsitud nii Saue valla elanike Facebooki gruppides kui ka politsei poolt, kuid neid pole senini tabatud.