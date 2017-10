FOTOD | Veoautod tarivad uuele Paldiski maanteele paksult kruusatolmu, mis vihmase ilma korral ohtlikku libedust tekitab

Alles hiljaaegu sai uue asfaltkatte napilt Tallinna linnapiiridesse kuuluv Paldiski maantee teelõik, mis Harku järve lähedal Tähetorni tänavaga ristub. Just seal ristmikul võib hoolimata viimase peal asfaltkattest tihti täheldada hoopis hulganisti lahtist kruusatolmu.

Kruus tuleb sinna nähtavasti Tammi teelt tulevate veokite küljest, mis

Harku asfaltbetooni tehasest, aga ka Harku killustikukarjäärist oma veoseid veavad. Nagu piltidelt näha, siis Tammi tee sissesõidul saab asfaltkate otsa ning tee jätkub kruusakattega.

Maanteeameti põhja regiooni hooldevaldkonna juhi Raido Randmaa sõnul on amet probleemist teadlik. Kruusmaterjali toovad sinna tema sõnul veoautod erinevatest ettevõtetest ja karjääridest. "Maanteeamet on asunud osapooltega läbirääkimistesse, et leida probleemile lahendus," ütles ta.

Praegu on Paldiski maantee probleemsel lõigul libeduse eest hoiatamas vastav liiklusmärk. Tallinna kommunaalamet lubas antud teemal seisukoha võtta uuel nädalal.