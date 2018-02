FOTOD | Venemaa teeb Ivangorodi ilusamaks, selle tarbeks on leitud 500 miljonit rubla

Ivangorodile on seda raha hädasti vaja, piisab vaid lühikesest jalutuskäigust, et märgata tohutut kontrasti Narva ja Ivangorodi, nüüdisaja ja mineviku vahel, kirjutas Rus.Delfi.

Pärast seda, kui möödunud aasta lõpus avati tükk aega remondis olnud piiripunkt „Narva-2“ Narva ja Ivangorodi vahel, on hulk inimesi leidnud tee teisele poole Narva jõge, jalutama Ivangorodi Parussinka-nimelisse linnaossa. Sealt on tore vaadata, mismoodi Kreenholm teiselt poolt välja paistab, pealegi on linnajagu justkui konserveeritud, 1990. aastatesse kinni jäänud.

Sellele veidrusele juhtis möödunud aastal tähelepanu ka üks Venemaa kõige kuulsamaid blogijaid, Ilja Varlamov, kes väisas järjepanu Ivangorodi ja Narvat. Reisumees jõudis ootuspärasele järeldusele, mida ta ka oma lugejaskonnaga jagas: Ivangorod on kole ja käestlastud, nii et lausa piinlik, linn-autoparkla, kus pole teha muud, kui kimada kiiresti Eesti või Piiteri poole, Narva seevastu on aga päris linn, hoolitsetud ja viisakas.

See postitus ei jäänud märkamata ka Leningradi oblasti võimukandjail, ning ehkki põhjuse ja tagajärje seos pole siin võib-olla raudkindel, siis igatahes eraldasid võimud pärast blogija kurtmist 500 miljonit rubla Ivangorodi korda tegemiseks. Eurodes teeb see umbkaudu seitse miljonit, selle eest plaanitakse renoveerida Sõpruse silda, rajada ka teisele poole jõge ilusa promenaadi, uuendada piiripunkti. Raha eraldatakse viie aasta peale, sellest peab jätkuma ka näiteks linna veevärgi uuendamiseks.