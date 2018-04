FOTOD | Vene salakuulaja Mihhail Petrov iroonilises kirjas vanglast: Puten! Too väed Tartu vangla uurimiskorpusesse! Aita! Mu käsi ja jalgu tahetakse küljest lõigata!

Pihkva võitluskunstide treener Mihhail Petrov põgenes eelmise aasta juunis Eestisse ja palus varjupaika. Mõne kuu pärast mõisteti ta aga Eesti vastu suunatud luuretegevuse eest vangi.

Vanglast saatis mees oma sõbrale kirja, mille viimane Facebooki riputas. Delfi avaldab kirja täismhus:

Kiirustan kinnitama Vladimir „Särav Päikene” Putini avaldust välismaa eriteenistuste ja kapitalismimaade karistusmeditsiini võtete asjus! Ma tulin vanglasse 19. juulil ja kaalusin 98 kilo, nüüd ma kaalun 110 kilo. See on selge märk sellest, et mind valmistatakse kasutamiseks biomaterjalina! Neljapäeval mind toodi dr. Mengele nimelisse vanglahaiglasse, vaadati üle kõik minu elundid ja nüüd antakse tablette. Neil on vaja terve inimese elundeid. Varsti lõigatakse käed ja jalad ära, jäetakse noku ja kõrvad ja veetakse kärus ära nagu õunake. Puten! Too väed Tartu vangla uurimiskorpusesse! Aita! Kuni käed on olemas, kirjutage mulle: Tartu, Vangla, Turu 56, 51014, Mikhail Petrov.

"Puten" ütlevad Venemaa presidendi kohta miskipärast sealsed teisitimõtlejad, miks täpsemalt, pole selge. Loe kirja siit:

Mihhail Petrov

Nende joonistuste autoriks arvas kohalk võim olevt Mihhail Petrovi, kes sellepärast riigist pages.



Foto: Dmitri Markov

Sel pildil näeme sõjaväelasi vaenuliku propagandaga võitlemas.