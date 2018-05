FOTOD | Västriku Loomakliinik kinkis Põhja prefektuurile belgia lambakoera kutsika

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo vanemkoerajuht Tõnis Land sai täna Västriku Loomakliinikult erilise kingituse – peatselt kaheksanädalaseks saava belgia lambakoera kutsika hüüdnimega Ats.

Passi järgi kannab uus vahva teenistuja Soome kennelist saadud nime Tuulikuuma AC-DC, kuid peremees Tõnis kutsub uut sõpra Atsiks. Kooliõpingutega alustab noor teenistuja järgmisel nädalal.

„Õpetan Atsi patrullikoeraks, õppesse lisame kindlasti ka jälje- ja narkootiliste ainete otsimist,“ räägib Tõnis Land. Praegu on Tõnis Landi neljajalgseks paariliseks samast kennelist pärit 7-aastane Niki, kes on Atsi onu.

Västriku Loomakliinik on eelnevatel aastatel kinkinud Põhja prefektuurile viis kutsikat, kellest on saanud teenistuskoerad.

„Me näeme, kui hästi on kutsikad Politsei- ja Piirivalveametis hoitud ja kasvatatud, koerad toovad oma tööga riigile kasu, see on meile väga oluline. Oleme saanud väga head tagasisidet kingitud koerte kohta ja nüüd on sellest saanud ka traditsioon. Ats on kingitus politseile, kuid see on ka meie kingitus riigile Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul,“ ütles Västriku Loomakliiniku juhataja Jüri Kasper.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põdra sõnul saavad inimesed panustada Eesti turvalisusse erinevalt, näiteks olles abipolitseinik, vabatahtlik merepäästja, naabrivalve liige. „Västriku Loomakliinik on leidnud oma vahva niši turvalisusse panustamiseks ja kinkides meile kutsikaid. Oleme neile väga tänulikud,“ ütles Põder.