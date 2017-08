FOTOD | Vastremonditud Kloostrimetsa tee avati väljapeetud lindilõikamisega

Täna avasid Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Pirita linnaosavanem Tõnis Mölder ja kommunaalameti, projekteerijate ning ehitajate esindajad uhke lindilõikamisega Kloostrimetsa tee rekonstrueeritud botaanikaaia ja Pärnamäe tee vahelise teelõigu

Töödega alustati juuni teises pooles ja tänav oli liiklusele avatud ka remondi käigus. Tööde käigus uuendati sõidutee asfaltbetoonkate ning korrastati teepeenrad. Kloostrimetsa tee 52 ja Kloostrimetsa tee 56a esistele ülekäiguradadele rajati spetsiaalne valgustus, teatas Tallinna linnavalitsus.

„Pärnamäe teelt Viimsi poolt tulevate ja vasakpööret sooritavate autode suunamiseks ehitati Kloostrimetsa tee ning Pärnamäe tee ristmikule liiklussaar, mis peaks oluliselt parandama liiklusohutust ristmikul,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf. Kloostrimetsa tee 69-73 esisele teelõigule ehitati kergliiklusteelt sademevee ärajuhtimiseks restkaevud koos immutussüsteemiga.

Pirita linnaosavanem Tõnis Mölder lisas, et Kloostrimetsa tee rekonstrueerimine on positiivne samm, sest sellel lõigul asuvad Tallinna ühed olulisimad turismiobjektid - Teletorn ja Botaanikaaed.

"On tähtis, et külalistele jääksid Piritast positiivsed muljed. Lisaks on Kloostrimetsa piirkond arenev asum ning liiklustihedus sel lõigul kasvab aasta aastalt. Usun, et rekonstrueeritud Kloostrimetsa tee on turvalisem ja vähendab liiklusõnnetuste hulka Pärnamäe ja Kloostrimetsa tee ristmikul.“

Töid teostas AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus oli ligi 294 000 eurot.