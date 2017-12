FOTOD | Vastasseis Tartu ehitusobjektil: linnavalitsus leidis, et tööd on teostatud õigesti ja täiendavat kontrolli pole vaja

Möödunud nädalal jõudsid avalikkuseni pildid Tartu Kummeli 10a kortermaja ehituselt, kus üks objektil töötanuist jagas oma sotsiaalmeediakontol ülesvõtteid eluohtlikust konstruktsioonist. Tartu Ehituse AS-i Üllar Juhansoni sõnul on nüüdseks olukord parandatud. Viimast tõika kinnitab ka Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond.

Ehitusobjekti alltöövõtja Karelia Management OÜ töötajad Olle Pärismaa ja Janno Kahro pöördusid Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poole 22. novembril. Meeste sõnul eiratakse Kummeli 10a asuva paneelmaja ehitamisel paljusid ohutusnõudeid. "Me lahkusime sealt, keeldudes ehitamast edasi maja, mida võib lõpuks tabada korralik deformatsioon või mustema stsenaariumi korral ka kokkuvarisemine," kirjutavad mehed pöördumises linnale.

Probleem seisnes selles, et vahelaepaneelide kandepind oli pelgalt kolm sentimeetrit, ent hea ehitustava järgi peaks paneel seinale toetuma vähemalt kümmekond sentimeetrit.

Juhansoni väite, et töösuhe meestega lõpetati, sest viimased ilmusid tööle alkoholijoobes, lükkavad nii Pärismaa kui ka Kahro ümber. "See on absurdsus, me läksime ise ära ja kindlasti ei olnud me purjus," sõnas Kahro Delfile.

Mõni päev pärast pöördumist linnavalitsusse riputasid mehed pildid ehitusobjektist ka sotsiaalmeediasse, kus paljud murelikud lugejad Tartu Ehituse AS-lt selgitust nõudsid.

Toona kirjutas kõnealuste Kummeli kortermajade esindaja oma sotsiaalmeediakontol, et ebakõla tulenes kahe erineva projekti lugemisest, kuna paneelid olid tellitud konstruktiivse, kuid seinad ehitatud arhitektuurse joonise järgi. "Selle juhtumi puhul tuvastasime monteerimise käigus, et paneelid jäävad veidi lühikeseks, aga kuna paneelid olid korralikud otsustasime tugevdamisega tagada kõik konstruktsiooni nõutavad omadused ja tööd mitte seisata," kommenteeris olukorda Juhanson ja tõdes, et enamasti lahendatakse probleemid siiski juba paberil.

Loe veel

Nüüdseks on Juhansoni sõnul ohtlikud vead ehitusobjektil parandanud. "Probleemi avastasime 30. oktoobril, mil informeerisime koheselt ka konstruktiivse projekti autorit, kes 1. novembril meile tugevduslahenduse saatis," sõnas Juhanson ja lisas, et 3. novembriks oli probleem lahendatud. "Nii Pärismaa kui ka Kahro viisid läbi ka parandustöid," lisas Juhanson ja nentis, et sellest hoolimata otsustasid mehed pilte varasemast olukorrast sotsiaalmeedias jagada.

Objektil omanikujärelevalvet tegeva ettevõtte Rispeto OÜ insener Meelis Rohtmaa on Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda vea parandamisest teavitanud. Lisades, et levitatud pildid on pahatahtlikud ja kallutatud. "Fotod on tehtud peale laepaneelide montaažitööde osas probleemi ilmnemist ning neist ei nähtu tänane tegelik olukord objektil," kirjutab Rohtmaa pöördumises linnavalitsusse.

"Tehtud tööd on järelevalve poolt üle vaadatud, lahendus on heaks kiidetud ning selle kohta on koostatud kaetud tööde akt. Arvestades täiendaid töid puudub Kummeli 10a hoonel deformatsioonide ja varingute oht," lõpetab Rohtmaa oma avalduse.

Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond ei pea vajalikuks täiendava kontrolli teostamist, võttes arvesse nii Rohtmaa avaldust kui ka asjaosaliste pädevust. "Arvestades kõike eelnevat saame kinnitada, et kõik vajalikud tööd on tehtud pädevate isikute poolt ning osakond ei pea vajalikuks täiendava kontrolli teostamist," lausub osakonna juhataja Signe Sarik.