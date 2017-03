FOTOD: Vasakparteist välja heidetud Andrei Zarenkov kohtus Keskerakonna parlamendisaadiku Mihhail Stalnuhhiniga

Kriminaalkorras süüdi mõistetud ja Vasakparteist välja heidetud, kuid siiski erakonna kongressi eel partei siseasjade kohta aktiivselt arvamust avaldanud Andrei Zarenkov kohtus Keskerakonna parlamendisaadiku Mihhail Stalnuhhiniga.

Kohtumine leidis aset täna hommikul kella 9 ajal riigikogu ees. Stalnuhhini sõnul avaldas Zarenkov ise soovi temaga kokkusaamiseks. Stalnuhhini sõnul räägiti II maailmasõjas hukkunud sõdurite matmisest.

"Me rääkisime hukkunud sõduritest ja sellest, et igal aastal tuuakse neid maast välja kuni 100 ja neid on vaja matta," täpsustas Stalnuhhin, kuid põikles vastamast, mis on kohtumise laiemaks eesmärgiks.

Uurides, kas Zarenkoviga arutati poliitiku liitumist Keskerakonnaga, kinnitas Stalnuhhin, et sel teemal ei vahetatud mitte sõnagi. "Mind ei huvita tema parteilisus mitte tuhkagi. Ma kohtun sadade inimestega iga kuu. Ma ei küsi kellegi käest, kes ta on. Kui inimene palub abi, siis ma lähen ja kohtun," vastas parlamendisaadik.

Uurides, kas Zarenkov palus Stalnuhhinilt abi, vastas riigikogulane ajakirjaniku küsimusele nii: "Teate, kui te poleks naisterahvas, ma ütleks midagi praegu. Aga lõpetame sellega praegu. Aitäh."

Maardu kultuuri- ja infokeskuse endine juht Andrei Zarenkov mõisteti 2014. aasta detsembris süüdi suures ulatuses pistise võtmises. Mees astus küll ametist tagasi, kuid oli paar kuud hiljem taas samas kohas tööpostil. Kapo aastaraamatus figureeriv Zarenkov juhatab MTÜ-d Integratsioonimeedia ja MTÜ-d Natsivaba Eesti.

Möödunud laupäevase Vasakpartei kongressi eel räägiti võimalusest, et Zarenkov kutsutakse Vasakparteisse tagasi. Vaatamata tulistele vaidlustele jäi parteipööre sündimata ning erakonna esimehena jätkab Valev Kald.

Kongressi eel asus aktiivselt tegutsema pistise võtmises süüdi mõistetud ja seetõttu 2016. aasta mais erakonnast välja visatud Andrei Zarenkov. Erakonna juht Valev Kald kommenteeris, et Zarenkov levitas valeinfot. Viimastel kuudel tõstatati Kaldi umbusaldamise küsimus ning hakanud levima kuuldused, nagu kavandaks Zarenkov revanši, kuid ei mõtle erakonda tagasitulekule enne, kui partei võimuladvikus on "puhastus" toimunud.

Kaldi sõnul on tal informatsiooni, et Zarenkov üritab koondada Vasakpartei eri regioonide liikmeid, kasutades fraasi "meie korraldame Kaldiga kongressi". Kald toonitas, et tegemist on Zarenkovi levitatud valeinfoga ja tema nime põhjendamatu kasutamisega. Kald hoiatas, et kui Zarenkov ei hoidu ka tulevikus sellisest käitumisest, ei välista ta ka kohtusse pöördumist oma nime, au ja väärikuse kaitseks.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on Euroopa Vasakpartei liige. 2015. aasta riigikogu valimistel osales erakond 25 kandidaadiga. Nimekiri kogus 0,1 protsenti häältest, täpsemalt 764 valija poolehoiu.

Vaadates partei tulusid ja kulusid on erakond vähemalt möödunud aastal tegutsenud üsna tagasihoidlikult: 2016. aasta kogutulusid oli erakonnal kokku 248 eurot, kulusid - peamiselt majandamiskulusid - 302 eurot. Viimastel - küll 2014. aasta - andmetel oli erakonnas 1990 liiget.

Tuues võrdluseks Keskerakonna kulud, siis 2016. aastal oli partei kuludeks 1 239 785 eurot ning tuludeks 1 789 085 eurot.