FOTOD | Varnja kandis jäi Peipsi jääle lõksu sadakond kalameest

Tartumaal Varnja lähedal jäi täna Peipsi järve jääle lõksu sadakond kalameest.

Jääl viibiv kalamees ütles Delfile, et ruumi on napilt, ent kalamehed ootavad kannatlikult päästmist. Tema sõnutsi öeldi neile piirivalve poolt, et kohale saadetakse hõljukid, päästeoperatsioon kestab ilmselt kokku paar tundi.

Lõuna prefektuur teatas, et täna lõuna paiku tekkis Peipsil Varnja kandis jäässe suur pragu, mistõttu ei pääse jääle läinud kalastajad tagasi kaldasse. Kellegi elu ja tervis vahetusse ohtu ei sattunud.

Kõik järvepiiril turvalisust tagavad piirivalvurid on hõljukite ja paatidega Peipsil abis, et toimetada jääprao taha jäänud kalastajad turvaliselt kaldale.

Jääolud on viimastel päevadel soojade ilmadega oluliselt halvenenud. Seetõttu on juba homsest, 7. aprillist on kehtestatud kogu Peipsile jääle mineku keeld, seda nii sõidukitega kui jalgsi.