FOTOD | Vao külas mängivad uuel mänguväljakul koos nii kohalikud kui ka majutuskeskuses elavad lapsed

Möödunud nädala lõpus käis Delfi fotograaf Vao külas vaatamas, kuidas näeb välja Euroopa Liidu ja siseministeeriumi koostöös rajatud mänguväljak sealses majutuskeskuses elavate pagulaste võsukestele.

Pühapäeval käis Delfi piltnik Andres Putting Lääne-Virumaal Vao külas pildistamas mänguväljakut, mis rajati kogukonnaprojektina ja selle eesvedajaiks oli nii Väike-Maarja vallavalitsus kui ka vallavanem Indrek Kesküla. Ohutuse tagamiseks jälgivad mänguväljakul toimuvat ka kaks turvakaamerat.

2015. aastal tegid Vao küla elanikud avaliku pöördumise, milles seisis, et on vastu varjupaigataotlejate majutuskeskuse laiendamisele. Pöördumises seisis: pole uuritud piirkonna taluvusvõimet, mis tähendab maksimaalset inimeste hulka, kes võiksid paikkonnas elada, ilma, et nad tekitaksid lubamatuid ja pöördumatuid muudatusi füüsilises keskkonnas või mõjuksid kahjulikult kohalikule elanikkonnale. On rajatud vaid majutuse hoone. Selle juures puuduvad mängu- ja spordiväljakud, kus varjupaiga taotlejad ja nende lapsed oma vaba aega veeta saaksid. Kohalikud lapsed peletatakse keskuse laste poolt mänguväljakult minema.

Et olukorda lahendada otsustas külanõukogu koostöös AS Hoolekandeteenustega, et külla rajatakse mänguväljak, kus ruumi on nii majutuskeskuses elavatele lastele kui ka kohalikele mudilastele.

2016. aastal valmis kõnealune mänguväljak ja nüüd, aasta hiljem, on nii Vao külas elavad lapsed kui ka majutuskeskuses elavad lapsed (keda AS Hoolekandeteenused kommunikatsioonispetsialisti Ave Lillemäe sõnul on neli) selle omaks võtnud.

"Nüüd on väljakul kaks komplekti kiikesid, kaks ronimismaja, kaks liumäge.. kõike on kaks, et laste seas poleks pingeid," kirjeldab nähtut Putting. Ta lisab, et kohalikega rääkides selgus, et ka probleeme on vähem, sest nüüd mängivad kõik lapsed koos.

Väljaku tegi valmis Eesti mänguväljakute tootja MoTeh OÜ. See läks maksma 12 000 eurot ning selle ehitamist rahastati projekti AMIF 2016-1 raames.