FOTOD | Vanglamüürid avatud! Rummu karjääris saab käia piletiraha eest, ujumine keelati ära

Hoolimata ujumist ja ka varemetel ronimist keelavatest siltidest, leidus möödunud nädalavahetusel kümneid hulljulgeid, kes varemetelt vette erinevaid hüppeid tegid. Selle vastu on kinnistu haldajal lahendus olemas. "Me ennem enam lahti ei tee, kui me paneme aknad sellel hoonel kinni, et sinna ei oleks võimalik ronida, sest me ise ka pimedad ei ole, me nägime seda ronimist samamoodi," tunnistas Beltse, et nad lootsid inimeste mõistlikkusele. "Aga seda oli palju tahetud. Inimesed on rumalad, aga ka leidlikud," sõnas ta.

Mäkke ronimises Beltse nii suurt ohtu ei näe, inimesed on seal tema sõnutsi koguaeg käinud: "Iinimesed käivad ka Tabasalu panga peal, selles ma ei näe probleemi. Aga hoonelt vette hüppamises näen küll probleemi." Eeloleval nädalal kavatsevad nad varemete aknad trellidega sulgeda. "Paneme võred või trellid sinna akendele ette, et inimestel ei oleks võimalik üles ronida. Me mõtlesime tükk aega, mida sellega teha ja ainuke variant on need aknad kinni panna, sest inimesed ujuvad sisse nendest akendest ja siis ronivad seest üles. Kui need aknad sulgeda, siis loodetavasti see kaob ära," sõnas Beltse Delfile.

Lugeja foto

Ehkki varemete aknad tehakse ronimiskindlaks, ei ole ujumine edaspidi samuti põhimõtteliselt lubatud. "Me ei jaksa käia kõiki inimesi veest välja ajamas. Aga ametlikku supelranda kui sellist sel aastal kindlasti ei tule. Järgmisel aastal võib-olla. Ametliku supelrannaga ongi see probleem, et siis on vaja vetelpäästjat. Kui teha avalik ujumiskoht, siis ei ole. Need otsused tuleb vastu võtta, aga ametlikku ujumiskohta me sel aastal kohe kindlasti ei tee," avas Beltse ujumiskeelu tagamaid ja ka põhjust, miks karjääris vetelpäästjat ei paistnud. "Kas me jõuame kõiki inimesi sealt välja anda, on iseasi, aga need suured ohukohad tuleb kinni panna," sõnas ta.

Lugeja foto

Enamus Rummu karjäärist on riigimaa, mida Rummu vanglat ja tuhamäge haldaval ettevõttel pole õigust piirata. Nii ongi karjääris vees poid, mis tähistavad kinnistupiiri. "Meie ettevõttele kuulub vangla, krunt vangla taga, karjäär ja tuhamägi. Vette on pandud meie piirile poid ja poidest Tallinna poole on riigimaa. Inimesed saavad käia täiesti tasuta karjääris ujumas, keegi ei küsi raha kui nad lähevad teiselt poolt," ütles Beltse, et kogu karjäär siiski piiratud pole ja soovijad saavad ka tasuta supelda.