FOTOD | Vanamõisa järve uppunud nooruki mälestuseks tuuakse lilli ja küünlaid

Pühapäeval Tõrvas Vanamõisa järve uppunud noormehele sai esialgse info põhjal saatuslikuks teda külmas vees tabanud kramp või mõni terviserike, usub päästeamet.

„Meile teada oleva info põhjal vajus poiss ujudes vee alla. On tõenäoline, et teda tabas külmas vees kramp või mõni muu terviserike,“ ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik Delfile.

„Kindlasti ei tohi oma võimeid ujuma minnes üle hinnata ja ohutum on supelda vees, kus jalad ulatuvad põhja. Seda eriti praegu, kui vesi veekogudes veel kohati jäiselt külm, seda eriti alumistes veekihtides. Kui sukelduda ja ootamatult külma hoovusse sattuda, siis on see organismile šokk, millega ta peab kiiresti kohanema. Kui ei ole karastatud ja külmas vees ujumist harjutatud, siis ei tarvitse keha sellega toime tulla,“ pani ta suplejaile südamele.

Inimesed, kes soovivad ujuda turvalisemalt ja ka sügavamas vees, peaksid ära ootama, kuni algab rannavalvurite tööhooaeg. Mitmed Valgamaa omavalitsused on teatanud, et juhtumist initsieerituna kutsuvad rannavalve randadesse plaanitust varem. Ujumiseks sobilik veetemperatuur algab hinnanguliselt 19 kraadist, aga praegu ulatub vee temperatuur paljudes siseveekogudes kõigest 15-16 kraadini. Sellised tingimused on kohased ujumiseks ainult spetsiaalselt ette valmistatud inimesele ja spetsiaalse ujumisvarustuse ehk ujumiskalipsoga ujumiseks.