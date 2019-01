FOTOD | Vana-Vigala jäärattal on konkurent: ka Soomaal Raudna jõel tekkis jääratas

Viljandimaal asuvas Soomaa rahvuspargis Raudna jõel on tekknud omapärane väga korrapäraste servadega jääratas. See on tänavu Eestis juba teine. Esimene tekkis Vana-Vigalas Vigala jõel.