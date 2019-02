FOTOD | Valitsuse reservfondist eraldatakse ligi veerand miljonit eurot, et parandada jaanuaritormi kahjustusi Lennusadama kail

Kaide ühenduskohta tekkis suur lõhe, mis vajab parandamist.

Vana kai on eestiaegne, mis on ehitatud puuvaiadele ning võib seest ka õõnes olla. Juhul kui see puukarkass on saanud kardetust rohkem viga või on läinud mädanema, vajab mõnel hinnangul Lennusadama kai remont suuremat summat kui 240 000 eurot, millele rahandusminister Toomas Tõniste ettepaneku tegi valitsuse reservist eraldada.