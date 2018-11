FOTOD | Valitsus kogus juubeliistungiks kokku endised ministrid, kokku saadi esimeses ajutise valitsuse kogunemispaigas

Peaminister Jüri Ratas rõhutas juubeliistungil, et Eesti on sada aastat pärast ajutise valitsuse esimest kogunemist hästi hoitud.

„Tänavuaastaste tähtpäevade puhul olen tihti mõelnud tagasi sajanditagustele sündmustele ja hetkedele ning sellele, kui haprad need võisid tunduda. Kui suur ebakindlus võis valitseda nende naiste ja meeste sees, kuid siiski nad tegid kindlameelselt oma tööd ning realiseerisid vankumatult Eesti rahva aateid,“ kõneles Ratas.

Peaminister rõhutas, et Eesti lugu on olnud keeruline ning juhtunud palju sellist, mis võinuks olla olemata. „Seda enam on põhjust rõõmustada, et ka sada aastat hiljem seisame endiselt lootusrikka tuleviku lävel, kus võime ikka vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ning juhtida.