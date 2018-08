FOTOD | Välisminister Mikser välisministeeriumi 100. sünnipäeva vastuvõtul: tänased peakangelased on meie diplomaadid

Kõnesid pidasid välisminister Sven Mikser ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes tunnustasid välisteenistuse ajaloolist ja jätkuvat olulisust Eesti Vabariigi iseseisvuse hoidmisel ja edendamisel.

„Tänase pidupäeva peakangelased on meie diplomaadid. Nende panus Eesti riigi loomisesse, hoidmisesse ja ehitamisesse terve sajandi vältel on olnud hindamatu. See on isetu töö, mis nõuab peent kultuuritundmist, oskust Eesti huvisid väärikalt esindada ning annet luua ja tugevdada sõprussuhteid tihtipeale hoopis teistsuguses kultuurilises ja õiguslikus keskkonnas,“ sõnas Mikser.

„Pikal teel ohtlikus ja keerulises maailmas vajame sõpru ja liitasi. Nende suhete ja sildade ehitamine on diplomaatide töö ja kohustus,“ rõhutas välisminister. „Olgu tegemist Eesti julgeolekuhuvide kaitsmise, majanduse konkurentsivõime tagamise või meie kodanike abistamisega välismaal, on meie välisteenistus kõrgel tasemel,“ lisas ta.

President Kaljulaid tõi oma kõnes välja, et Eesti diplomaadid on Eesti huvide eest seistes alati leidlikud, rahulikud ja entusiastlikud. Riigipea lisas, et Eestile on oluline, et maailmas säiliksid väärtused, mis hoiavad alles väikesed riigid, kuid väärtused, millele tahame toetuda Eestist väljaspool, saavad meid kanda ainult siis, kui austame neid ka riigisiseselt.

Vastuvõtul osalesid praegused ja pensionile läinud välisministeeriumi töötajad, endised välisministrid ja teised Eesti diplomaatiale panuse andnud isikud.

Välisministeeriumi ajaloost