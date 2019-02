FOTOD | Välisminister Mikser USAs: transatlantiline ühtsus püsib kindlana

„Transatlantiline ühtsus ja solidaarsus on aidanud juba kümnendite vältel hoida Euroopas rahu ja stabiilsust. NATO on olnud selle keskmes ning USA pühendumus alliansile on jätkuvalt võtmetähtsusega,“ sõnas välisminister Mikser. Nii Esindajatekoja väliskomisjoni kui ka Senati välissuhete komisjoni juhid kinnitasid USA kindlat pühendumust transatlantilise ühtsuse hoidmisel ja liitlaste kaitsmisel.

Kohtumistel räägiti ka USA panuse tähtsusest Balti riikides. „Hindame kõrgelt USA panust Balti riikide julgeolekusse ning soovime näha selle jätkumist. USA kohalolek meie regioonis on praeguses julgeolekuolukorras parim võimalik heidutus,“ sõnas välisminister. Kaitsekuludest rääkides kinnitas Mikser, et Eesti jagab USA muret koormajagamise osas ja ootab kõigilt NATO liikmetelt ses osas vastastikust solidaarsust.

Venemaast kõneldes rõhutati liitlaste ühtse positsiooni hoidmise olulisust. „Seeläbi saadame signaali, et me ei aktsepteeri püüdeid õõnestada rahvusvahelisel õigusel ja kokkulepitud reeglitel põhinevat maailmakorda. Me tunnustame USA Kongressi ja administratsiooni järjepidevat jõulist poliitikat, survestamaks Venemaad lõpetama Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumine,“ sõnas välisminister. Kohtumistel osalenud olid ühel nõul sanktsioonipoliitika jätkumise vajalikkuse osas.

Lisaks kohtusid Balti välisministrid Washingtonis Esindajatekoja luurekomitee juhi Adam Shiffiga, kellega arutati Venemaa mõjutustegevust. „Venemaa üritab läbi mõjutustegevuse ja propaganda nõrgendada meie ühiskondi ja murda nii Euroopa Liidu kui NATO ühtsust, kuid koordineeritult tegutsedes suudame sellele edukalt vastu seista,“ sõnas Mikser.