FOTOD | Välisminister Mikser kohtus oma Bangladeshi kolleegiga

"Eesti näeb suuri võimalusi kahe riigi koostööks, seda eriti e-teenuste valdkonnas. Bangladeshi püüe oma ühiskonda laiemalt digitaliseerida annab hea võimaluse ka Eestile jagadada oma kogemust, ekspertteadmisi ja lahendusi," ütles välisminister Mikser ning avaldas heameelt ka selle üle, et huvi õppida Eestis just IKT-valdkonnas on Bangladeshis tõusuteel. Samuti arutasid välisministrid Myanmari pagulaskriisiga seonduvat.

"Eesti toetab Bangladeshi ning nende lähenemist pagulaskriisi lahendamisel, mis põhineb inimõigusi- ning väärtusi austaval lähenemisel. Samuti peab Myanmar tagama humanitaarligipääsu ning võimaldama rahvusvaheliste organisatsioonide töö," sõnas Mikser.

Välisminister Mikser kohtus eile ka kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaministri Mustafa Jabbari ning Bangladeshi parlamendi spriikri Dr. Shirin Sharmin Chaudhury'ga, kellega samuti vesteldi koostöövõimaluste üle IT-vallas ning rohingjade põgenikekriisist.

Välisminister Sven Mikser tutvustas kohtumistel Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania prioriteete.

Välisminister Mikser külastab täna rohingjade põgenikelaagrit Cox's Bazaris, kus kohtub ka erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega. Ühtlasi kohtub Eesti välisminister täna õhtul Bangladeshi peaministri Sheikh Hazina Wazediga.