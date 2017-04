FOTOD: Välisminister Mikser: Eesti jätkab Kõrgõzstani toetamist e-riigi ülesehitamisel

Välisminister Sven Mikser kohtus täna Kirgiisi Vabariigi välisministri Erlan Abdyldaeviga, kellega arutati kahepoolsete suhete tihendamist, sealhulgas IKT vallas, Kõrgõzstani ja Euroopa Liidu suhteid ning allkirjastati topeltmaksustamise vältimise leping.

"Hindame kõrgelt koostööd Kõrgõzstani kui regiooni kõige arenenuma parlamentaarse demokraatiaga," ütles Mikser. Välisminister julgustas oma kolleegi jätkama reforme demokraatia edendamiseks ja hoidmiseks. "Kesk-Aasia regioon on ka Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt oluline ning kindlasti püsib jätkuva tähelepanu all," kinnitas välisminister. Mikseri sõnul on Eesti tugev ELi ja Kõrgõzstani suhete tihendamise toetaja.

Välisminister Mikser avaldas heameelt, et IKT-alane koostöö on olnud edukas ning kinnitas, et Eesti jätkab Kõrgõzstani toetamist e-riigi ülesehitamisel. "Kõrgõzstan on meie tähtsaim arengukoostöö partner regioonis ning soovime jätkuvalt panustada projektidesse, mis on jätkusuutlikud ja kus on meie kogemusest enim kasu. E-lahendused on kindlasti selline koostööpunkt," ütles välisminister.

Majandusvaldkonnast rääkides nentisid välisministrid, et koostöö võiks olla tihedam. "Kindlasti on kõige perspektiivikam kahepoolse transiidi arendamine," ütles Mikser. Välisministrid allkirjastasid kohtumise järel valitsuste vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu.

Tegemist on ajaloos esimese visiidiga Kõrgõzstani poolt Eestisse välisministri tasemel.