FOTOD | Välisminister Mikser: Eesti ja Leedu jagavad ühist nägemust julgeolekuolukorrast

Välisminister Sven Mikser kohtus täna Tallinnas Leedu välisministri Linas Linkevičiusega, kellega arutati Eesti ja Leedu koostööd, julgeolekuolukorda ja Eesti eelseisvat ELi eesistumist.

„Eesti ja Leedu on väga head partnerid, kes näevad välispoliitika- ja julgeolekuküsimusi sarnaselt,“ ütles Mikser. „Meie riikide ees seisavad ühised ohud ning tihe koostöö nii Balti riikide kui ka Euroopa tasandil aitab meie regioonil end nende eest paremini kaitsta,“ kinnitas ta. Välisministrid kinnitasid ka transatlantiliste suhete olulisust julgeoleku tagamisel.

Eelseisvast Euroopa Liidu eesistumisest rääkides tõi välisminister välja prioriteetse teemana idapartnerluse. „Novembris toimuv idapartnerluse tippkohtumine toob EL ja kuue idanaabruses paikneva riigi suhetele rohkem tähelepanu. On oluline leppida kokku konkreetsetes tulemustes ja motiveerida idapartnerlusriike viima ellu reforme,“ rõhutas Mikser.

Välisministrid rääkisid kohtumisel ka Brexiti teemal. Pooled nõustusid, et oluline on hoida EL ja Ühendkuningriigi lahkumiskõnelustel Euroopa Liidu ühtsust. „Võrdväärselt tähtis on lisaks ka sõbralike ja lähedaste koostöösuhete säilitamine Ühendkuningriigiga,“ lisas Mikser.

Lisaks arutasid välisministrid energiajulgeolekut, NATO kohalolekut regioonis ja suhteid Venemaaga.