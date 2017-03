FOTOD: Välisminister Mikser Brüsselis: NATO roll julgeoleku ja heaolu tagamisel on hindamatu

Välisminister Sven Mikser arutas täna Brüsselis koos NATO kolleegidega stabiilsuse tagamist NATO lähinaabruses, üleatlandilist koostööd ning poliitikat Venemaa suunal.

Alliansi välisministrid keskendusid kohtumisel NATO liitlassuhtele ning USA ja Euroopa koostööle. "NATO on viimastel aastatel tunduvalt tugevdanud oma heidutus- ja kaitsevõimet ning selle roll meie julgeoleku ja heaolu tagamisel on hindamatu. Ohud lõunast ja idast on jäänud samaks ning kollektiivse julgeoleku tagamisel on oluline, et kõik Euroopa liitlased panustaksid kaitsesse piisavalt," rõhutas Mikser.

NATO välisministrid arutasid koos ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Soome ning Rootsi esindajatega toimunud töölõunal ka suhteid Venemaaga. "Kuniks Venemaa jätkab provokatiivset ja ettearvamatut käitumist ning häirib julgeolekuolukorda Euroopas, ei ole põhjust ka senise poliitika muutmiseks," sõnas Mikser.

"Stabiilsuse hoidmisel on keskne tähtsus atlandiülesel koostööl ning ühiste väärtuste eest seismisel, mida ilmestavad ka liitlaste suurendatud kohalolek ja USA vägede kohalolu Balti riikides," märkis Mikser.

Välisminister Mikser rõhutas, et Eesti toetab ka NATO terrorismivastase tegevuse tõhustamist ja nähtavamaks muutmist. "Terrorismivastases võitluses saab NATO rohkem saavutada läbi liitlaste pühendumuse ja panustamise. Hetkel panustab Eesti USA juhitud Daeshi-vastasele sõjalisele operatsioonile Inherent Resolve kuueliikmelise väljaõppemeeskonnaga ning kaalume ka NATO väljaõppetegevuses osalemist," sõnas Mikser. "Samuti näeme vajadust EL-NATO süvendatud koostööks terrorismivastase võitluse alal," lisas Mikser.

NATO-Ukraina komisjoni kohtumisel kinnitasid välisministrid ka jätkuvat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning leidsid, et Ukraina euroatlantilisel integratsioonil on tugev positiivne mõju kogu regioonile.