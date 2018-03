FOTOD | Valimiskampaania on alanud: Vabaerakond püstitas Merivälja teele kolm Reformierakonda ja Siim Kallast ründavat reklaamplakatit

Täna hommikul võis Merivälja teel näha Vabaerakonna reklaamplakateid, millega rünnati Reformierakonda. Valimiskampaaniad riigikogu valimisteks koguvad aina enam tuure.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul on VEB fondi juhtum üks Eesti poliitika kõige hämaram ja kahtlasem osa. "Me üritame inimestele meelde tuletada, et see olukord pole lahendatud," ütles Talvik.

Reformierakonda ja Siim Kallast ründavad reklaamtahvlid ei jää aga viimasteks provokatiivseteks plakatiteks. Juba homseks on Pirita teele plaanis paigaldada meeldetuletus ka Keskerakonnale.

Riigikogu õiguskomisjon otsustas, et 17. mail toimub parlamendis arutelu teemal "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal". Talviku sõnul näitab reformierakondlaste suhtumine VEB Fondiga seonduvasse seda, et viimastel on mida varjata.