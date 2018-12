FOTOD | Valimised lähenevad: Jüri Ratas tormas keset tööpäeva jäähalli parteikaaslastega curlingut mängima

Keskerakonna pressiteates seisis, et see on üritus, kus meediale tutvustatakse Pirita, Kesklinna, Lasnamäe valimisringkonna kandidaate. See valimisringkond on Eesti suuruselt teine valimisringkond ning suurim Tallinnas, kus 2019. aasta valimistel on 13 mandaati.

Muide, ka endine Keskerakonna juht Edgar Savisaar sidus valimised ja Tondiraba jäähalli. 2014. aasta jõulupühad saabusid Savisaare heroilise tervitusega: temast sai 35 000 euro eest kergel sammul uisutav Superman. Tallinna linnavalitsuse jõulutervitus tegi linnapeast superkangelase, kes Tondiraba jäähallis liugleb ja trikke teeb. 2015. aasta märtsis toimusid riigikogu valimised.