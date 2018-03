FOTOD | Valgamaa inimeste palve Valga haigla sünnitusosakonna allesjätmiseks jõudis Riigikokku

Keskerakondlasest rahvasaadik Märt Sults ja Valga vallakantselei jurist Anastasija Kikkas andsid täna riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle enam kui 2000 Valgamaa kodaniku palvekirja, et riik ei sulgeks Valga haigla sünnitusosakonda. Mitu tuhat häält on kogutud ka Põlva sünnitusosakonna toetuseks.

Märtsi keskel teatas haigekassa, et tänavu oktoobrist on otsustatud sulgeda Põlva haigla sünnitusosand, samuti tehti sulgemisettepanek Valga haigla sünnitusosakonnale. Lõuna- ja Kagu-Eesti sünnitajad peaks edaspidi vastu võtma Lõuna-Eesti Haigla Võrus ja Tartu Ülikooli Kliinikum.

„Sünnitusosakondade sulgemine on olnud seoses väikese sünnituste hulgaga kõne all juba mõned aastad,“ põhjendas Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. „Lõuna-Eestis on praegu kolm haiglat, kus toimub vähem kui 300 sünnitust aastas, Naistearstide Seltsi hinnangul on aga kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik 400-500 juhtu aastas. Nii Põlva kui Valga haiglad jäävad alla selle näitaja – eelmisel aastal toimus Valgas 138 ja Põlvas 245 sünnitust.“

Sünnitusosakondade sulgemise põhjuseks on Parve kinnitusel sünnituste väike hulk ja paraku ei näita prognoosid lähitulevikuks ka kasvu. „Haiglate juhid probleeme ei eita,“ lausus ta. „Seda otsust on aastaid edasi lükatud, oodati, mis saab. Valga Haigla lootis, et Lätist tuleb rohkem sünnitajaid, aga paraku pole nii juhtunud.“ Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonna säilitamise poolt rääkis nii Võru geograafiline asukoht kui ka kolmest haiglast parim intensiivravi võimekus.

Kui Valga Haigla nõukogu ettepaneku sünnitusosakonna sulgemiseks heaks kiidab, hakkavad Valgamaa naised käima sünnitamas valdavalt 86 kilomeetri kaugusel Tartus. Haigekassa pressiteate vahendusel teatas Lõuna-Eesti Haigla ülemarst Agnes Aart , et põlvalastele jääb sünnitusabi piisavalt kodu lähedale. „Põlva ja Võru vahemaa vaid 27 kilomeetrit. Valga ja Tartu vahemaa on küll pikem, aga Läänemaal suleti sünnitusosakond juba 2001. aastal,“ lausus ta. „Naised käivad sünnitamas saja kilomeetri kaugusel Tallinnas ja mingeid probleeme pole tekkinud.“

Lehel petitsioon.ee on Põlvas sünnitusosakonna säilitamiseks hääle andnud 2369 inimest. Facebookis on Põlva haigla sünnitusosakonna kaitseks loodud toetusgrupiga liitunud üle 3000 inimese. Teotusgrupi eestvedaja Indrek Sarapuu ütles Õhtulehele, et toetusallkirju kogutakse maikuu lõpuni, et need siis pidulikult 1. juunil lastekaitsepäeval anda üle. Põlva Instikurmu laululaval tuleb suur kontsert sünnitusosakonna toetuseks. Sarapuu sõnul on toetuskontserdil lubanud esineda Ivo Linna ja mitmeid teisigi staare.