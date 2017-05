FOTOD: Vakra meeskond kuulutas nõmmeka BMW romuks ja pani oma kleepekad peale

Tõenäoline sotside Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra on viimasel ajal lisaks ebaseaduslikule prügile võidelnud ka mahajäetud romuautodega. Nõmmel läks ta oma toetajatega siiski liiga kaugele, kuulutades omanikuta romuautoks BMW, mille omanik oli selle maja taha parkima jätnud.

"Meie auto oli täis kleebitud kleepse, kuna tema arvates on auto romu.. kes mida romuks peab .. jah, meil autol on rehv tühi, aga seda ka põhjusega, kuid see selleks," kirjutas Kristiina Nõmmekate grupis.

"Nimelt tema meeskond kleepis meie autole kleepsud peale meie kodumaja taga, kus on juba viimased 13 aastat olnud meil parkimiskoht.

Helistades antud numbrile, lubati tulla klaase puhastama liimist, kuid tagasi nad ei helistanudki," kurtis Kristiina.

Nii mupo kui politsei soovitasid teha avalduse, kuna see on isikliku vara rikkumine ning liigitub vandalismi alla.

Vakra vabandas vea ees. "Meiega on liitunud kümneid vabatahtlikke ja vabandan, kui oleme eksinud. Üle Tallinna 100 romu on saanud märgistuse. Teisipäeval hakakme koos omanikega ka reaalselt romuautosid teisaldama. Antud majal nimelised parkimiskohad puuduvad. Tegemist on linna maaga," lisas Vakra.