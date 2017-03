FOTOD: Väikese väina ainukeses avas – Tillunires – pääses vesi taas mühisema

Aastate jooksul kasvas kinni Väikese väina tammi juures asuv tammi ainuke ava – Tillunire, mille voolusängi aktiivsed kohalikud annetuste abil nüüd ära puhastasid.

Umbes 300 meetri pikkune Tillunire oli sedavõrd muda täis vajunud ja kinni kasvanud, et sealtkaudu enam vesi läbi ei pääsenud.

Kohalikud võitlevad jätkuvalt selle nimel, et Väikese väina tamm saaks avad, et vesi lahes liikuda saaks, kuid see soov pole siiani riigi tasandil erilist toetust leidnud. Küll aga õnnestus kohalikel omal käel puhastada ja lahti kaevata Tillunire, mis oma ehk väiksemal moel sama eesmärki täidab.

"Kraav hakkas kohe toimima," rääkis Delfile aktsiooni üks eestvedajaid Heiki Hanso, kes kinnitas, et kraavi tekkis kohe tugev veevool. Kui kohalike sõnul pole seal kandis viis aastat õngekala saanud, siis lootuste järgi toob liikuv vesi nüüd ka kalu juurde.

Tillunire on sedavõrd lai, et sealt pääseb läbi kajakiga, aga olenevalt veetasemest ka väiksema mootorpaadiga.

Raha hakati Tillunire puhastamise jaoks koguma 1. jaanuaril, mil igal aastal Orissaares toimuva "Karsummiga" juhiti tänavu tähelepanu Tillunirele. Jäisesse vette hüpanud tõmbasid oma suplusega nõnda palju tähelepanu, et raha annetati veidi üle 2200 euro. Sellest piisas, et märtsi alguses kopp maasse lüüa ja möödunud reedel Tillunire taas avatuks lugeda.

Kraav ehitati 1940. aastate lõpus Ülemnõukogu saadiku ja RSN Täitevkomitee esimehe Aleksander Pitka eestvedamisel, kuid pärast valmimist pole kraavi teadaolevalt puhastatud. Kümmekond aastat tagasi pääses kraavist veel väikese paadiga läbi, kuid viimasel aastal pole sinna kohalike sõnul isegi särg sisse mahtunud.