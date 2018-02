FOTOD | Vähiravifond "Kingitud elu" tähistas täna neljandat aastapäeva, mullu aidati sadat inimest

Täna toimus Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses vähiravifondi "Kingitud elu" neljanda aastapäeva pressikonverents ning nõukogu koosolek.

"Vähiravifondi jaoks oli 2017. aasta heas mõttes puuga pähe saamise aasta. Eestimaalaste soov head teha rabas jalust," ütles vähiravifondi "Kingitud elu" juhataja Toivo Tänavsuu. "Fondi tulud kasvasid hüppeliselt ning me saime kinkida lootuse ja elamise võimaluse sajale inimesele. Vähiravifondi panustas ligi 20 000 annetajat ja jätkuvalt said abi kõik vähihaiged, kes fondi poole pöördusid ja kuuluvad meie sihtgruppi. Mitte keegi ei jäänud viimase õlekõrreta. See näitab, et Eesti ühiskonnas on midagi väga hästi: me tahame ja suudame, nagu üks mees, aidata omasid raskes võitluses. Täna on süda tänu täis."

Ajalugu:

2014 – 250 000 eurot tulu, 11 abisaanut

2015 – 630 000 eurot tulu, 50 abisaanut

2016 – 805 000 eurot tulu, 45 abisaanut

2017 – 1,8 miljonit eurot tulu, 100 abisaanut

Vähiravifond "Kingitud elu" kutsub kõiki Eesti eraisikuid ja ettevõtteid üles jõukohase püsiannetusega fondi panustama, et keegi ei jääks hädavajaliku ravita ka 2018. aastal.

Veebilehel www.kingitudelu.ee/annetajale on võimalik püsiannetus vormistada loetud sekunditega nii pangalingi kaudu, kui ka telefoni teel.