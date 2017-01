FOTOD: Vabaerakonna juhatus arutas Jevgeni Krištafovitši väljaviskamist, kuid jättis ta siiski erakonda

Vabaerakonna juhatus arutas Tartus Ülikooli kohviku ruumides kinnisel koosolekul Jevgeni Krištafovitši väljaviskamist, kuid otsustas seda siiski mitte teha.

Juhatus sedastas, et Jevgeni Krištafovitš on suhelnud oma erakonna liikmetega koosolekute ja kohtumiste asemel meedia kaudu ning teinud seda erakonda kahjustaval moel ja tema kriitika on olnud enamasti asjatundmatu, teatas erakonna pressiesindaja Epp Alatalu.

"Juhatuse liikmed mõistavad, et Jevgeni Krištafovitš ise ei saa või ei soovi sellest aru saada. Juhatus volitas temaga suhtlema Elo Lutsepa.

Vabaerakonna liige peab oskama valida suhtlemisel ja ka oma eriarvamust väljendamisel viise, mis ei kahjusta erakonna mainet ning liikmete õigusi ja ootusi," seisis erakonna teates.

Vabaerakonna siseopositsionäär Jevgeni Krištafovitšile pandi pahaks erakonna kritiseerimist.

"Vabaerakonnaga on paraku nii: kui arvad, et põhi on juba käes, siis alt kohe koputatakse. Nimelt, juhatus kuulutas minu väljaviskamise koosoleku kinniseks. Mina ise olen sel päeval nagunii välismaal, seetõttu kohale minna ei kavatsegi, aga nii mõnigi liige tahtis tulla ja seda arutelu oma silmaga vaadata. Tutkit, brat! Erakonna politsei valvab uksi, ja isegi aukohtu liikmeid, kelle arvamus ei ole varem kooskõlastatud, kohale ei lubata. Õhtu on ainult kutsetega. Hei, Vabaerakonna juhatus, mida te seal varjate?" kirjutas Krištafovitš esmaspäeval oma Facebooki lehel.

Krištafovitš kritiseeris detsembris teravalt erakonna käitumist katuserahade jagamisel. Ta meenutas sotsiaalmeedias, et veel aasta tagasi oli Vabaerakond seisukohal, et katuseraha jagamine on poliitilise korruptsiooni ja altkäemaksu üks vormidest, selles mõttes ei ole võrreldes 2015. aastaga üldse midagi muutunud.

Samuti kritiseeris Krištafovitš õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnavõttu riigi õigusabi seaduse muutuse kohta, mis võimaldaks esitada riigi õigusabi taotlust ka vene keeles. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik arvas, et viimane piir on ületatud ja Krištafovitš tuleks erakonnast välja arvata.