FOTOD | Vabaerakond lubab kolmekordistada üksikvanema toetust ja suunata Rail Balticu läbi Tartu

"Samuti peame vajalikuks maksta ametlikult registreeritud omastehooldajatele alampalka. Tuhanded omastehooldajad teevad 24tunniseid tööpäevi. Nad on pühendunud oma lähedaste abistamisele. Need inimesed on väärt kindlat sissetulekut," rõhutas Nurm.

Vabaerakond peab oluliseks siduda ka politseinike, piirivalvurite, päästjate ja kaitseväelaste palgad keskmise palgaga. "Meie kaitsjate majanduslik heaolu on Eesti sise- ja välisturvalisuse kõige olulisem tagatis. Kui me neid inimesi palgaga narrime, siis ühel päeval võib juhtuda, et polegi enam midagi kaitsta," selgitab Vabaerakonna esimees lubaduse tausta.

Ühtlasi soovib Vabaerakond kergitada kaitsekulutusi 2,5 protsendile sisemajanduse kogutoodangust.

Samuti peab Vabaerakond oluliseks kolmekordistada üksikvanema 19,18eurost toetust, suunata Rail Baltic läbi Tartu, kaotada mõttetud ja praegu vaid vastutust hajutavad ministrikohad ja lõigata ravijärjekorrad senisega võrreldes poole lühemaks.