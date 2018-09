FOTOD | Vabaduse väljakust on saanud kirik. Esimesed ettevalmistused paavsti missa jaoks on tehtud

Vabadusesõja võidusamba risti alla on ehitatud valge telk, mille seinal omakorda veel üks rist - paavsti rist. Sakraalselt riidelaval ootab homme õhtul kell pool viis paavst umbes kümmet tuhandet, kellega läbi viia püha missa.

Väravad avatakse homme kõikidele registreerunutele Vabaduse Väljakul kell 14.00 ning suletakse kell 15.30. Kuna aeg sissepääsuks on limiteeritud ning turvakontroll võtab aega, paluvad korraldajad kohal olla aegsasti ning varuda kannatust. Võimaluse korral palutakse kohal olla enne kahte. "Kui väravad avatakse, saaks kiiresti turvakontroll läbitud. Hiljem võivad järjekorrad olla pikad," kirjutatakse paavsti visiiti kajastaval veebilehel paavsteestis.ee.

Vabaduse väljaku plaan Püha Missa ajal paavsteestis.ee

Kell kolm eelneb missale ettevalmistav programm muusikaga ja umbes kell neli paavst Franciscuse ringsõit väljakul papamobile’ ga.

Paavsti auto saabumise tõttu suletakse väravad juba kell 15.30. Pärast ringsõitu avatakse kaks turvaväravat uuesti, juhul kui on neid, kes pika järjekorra tõttu neile määratud tsooni siseneda ei jõudnud.

Sissepääsud väljakule on Kaarli puiesteelt bussipeatuse ja kohviku Mosaiik kõrvalasuva parkla-ala vahelt; Jaani kiriku lõunapoolselt küljelt; Tallinna Kunstihoone eest. Väravast pääseb läbi koos pileti ja isikut tõendava dokumendiga. Pilet kehtib vaid isikule, kelle nimele see on. Keegi teine sellega missale ei pääse.