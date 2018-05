FOTOD | Vabaduse väljakul toimus ametiühingute korraldatud kontsert, kohal oli ka peaminister Jüri Ratas

Täna toimus Vabaduse väljakul ametiühingute korraldatud tasuta koguperekontsert, mis kandis nime "Eesti otsib palgatõusu".

Ametiühingujuhtide kõrval olid kohal ja esinesid kõnega ka peaminister Jüri Ratas ja riigikogu esimees Eiki Nestor.

Kontserdil esines Karl-Erik Taukar Band ja päeva juhtis Ilja Golomb.

Ühtlasi on 1. mai alguseks Ametiühingute Keskliidu tänavusele organiseerimiskampaaniale, millega kutsutakse inimesi ametiühingutega liituma, et oma palgatõusule ühiselt jõudu anda. Kampaania sõnumiks on sel aastal „Eesti väärib palgatõusu!“