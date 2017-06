FOTOD | Vaba Tallinna Kodanik oma valimisprogrammist: Keskerakonnaga meie koostööd tegema ei hakka

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik ütles täna oma Tallinna valitsemisprogrammi esitledes, et Keskerakonnaga koostööd tegema kindlasti ei hakata.

VTK linnapea kandidaat Erik Vest sõnas, et linna on juhitud 12 aastat sama erakonna poolt ning juhtimine pole muutunud. "Siiani on juhtimine pealinnas olnud arengut pidurdav, meie muudame juhtimise mudelit".

Keskerakonnaga koostöö Vest välistas. "Praegu on linna juhtimise süsteem väga korrumpeerunud. Kui teised erakonnad räägivad võimalusest Keskerakonnaga koostööd teha, siis meie välistame selle. Pealegi, erakondadevahelised kokkulepped suruvad opositsiooni passiivseks. Volikogu koosseis tuleks muuta nii, et inimesed poleks erakondadest juhitavad".

"Linna juhtimine on viimastel aastatel baseerunud hirmutamisele. Et kaob ühistransport, hirmutatakse õpetajad astuma parteisse, et ei kaoks nende töökoht. Tallinna kodanikesse suhtumine oli näha siis, kui abilinnapea kutsub protestijate vastu välja pommirühma," lisas Vest.

Ülle Mitt sõnas, et ekspertgruppe tuleks rohkem kaasata aruteludesse ja neid ka kuulata. "Siiani on kaasatud vaid näiliselt. Kaasamine on suur töö, kuid see annab linnale legitiimsema tulemuse. Kogukonnad, linnaelanikud ja linnavolikogu peaksid koos otsuseid tegema".

Loe veel

Sergei Metlev ütles, et venekeelsetes gümnaasiumites peaks olema enamuses õpe eestikeelne ja ka lasteaias peaks olema rohkem eesti keele õpet. "Keskerakondlik linnavalitsus on püüdnud vältida seaduste täitmist. Meie täidaksime Eesti Vabariigi seadusi".

Jaanus Ojangu osutas probleemile, et kohalikel valimistel osalevad paljud Riigikogu liikmed, kellest praktiliselt keegi valituks osutudes volikogusse ei lähe. "Linna volikogusse linna lähevad väga vähe hääli saanud inimesed, kel puuduvad oskused oma tööks. Tuuakse staarikuulsusega oma hääled, poliitika laiapõhjalisus nii aga väheneb. Võim koguneb järjest vähemate inimeste kätte."